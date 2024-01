It-Alert, domani il secondo test a Torino

Secondo test di It-Alert a Torino: domani alle 12 i telefoni cellulari dei residenti nel capoluogo o nella provincia (o delle persone che vi si trovano per ragioni di lavoro) riceveranno la notifica. Si tratta della simulazione di un allarme causato da una emissione di materiale radioattivo dalla centrale nucleare francese di Saint-Alban, a circa 200 km dal territorio italiano. La prima sperimentazione è stata condotta lo scorso 14 settembre.

La Regione informa che una volta ricevuta la segnalazione non si dovrà fare altro che leggerla. Per confermare la ricezione basterà fare scorrere la notifica. Il Dipartimento della Protezione civile invita comunque ad aprire il link e compilare il questionario disponibile sul sito www.it-alert.it, aiutando così a verificare la riuscita del test: il parere degli utenti consentirà di migliorare lo il servizio.

La Regione sottolinea inoltre che "nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato, ecc.) dal Dipartimento della Protezione civile e dall'operatore telefonico di riferimento" in quanto "i messaggi It-Alert viaggiano attraverso il sistema di cell-broadcast, che consente agli operatori telefonici di inviare messaggi indistintamente e impersonalmente a chiunque si trovi in prossimità dell'area interessata coperta da specifiche celle di trasmissione". "Il sistema - prosegue il comunicato - è unidirezionale (dall'operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno dai cellulari raggiunti. Per questi motivi il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere positivo".



