Marketing digitale, Adventure si trasforma in società per azioni

Diventa una società per azioni Adventure, che, attraverso il portale Ameconviene.it, ha fornito oltre un milione di consulenze a 100mila clienti in tutta Italia. "Miriamo a espanderci ulteriormente - spiega la ceo Silvana Cozza - la nostra trasformazione da srl a spa rappresenta un passo importante nello sviluppo della nostra azienda (fondata nel 2017., ndr) e va nella direzione di raggiungere numeri più grandi insieme ai nostri partner. Abbiamo un piano di crescita che ci consentirà di rafforzare la nostra struttura societarie per aprirci a nuove opportunità di crescita e di sviluppo".

Adventure è specializzata nel settore delle web solution e offre servizi di marketing digitale "orientati all'ottimizzazione del business online". La società destina "particolare attenzione all'occupazione giovanile, laureati in marketing e comunicazione, tecnici informatici, graphic designer, content editor molti altri. "Abbiamo riconosciuto - aggiunge Cozza - l'importanza di diversificare il nostro team dando, in particolare, molto opportunità alle donne. Si tratta di professioniste competenti che portano un valore aggiunto prezioso alla nostra società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA