IllumiNatale a Cuneo, all'Immacolata si accendono le luci

Tanti gli appuntamenti in programma a Cuneo per IllumiNatale, la manifestazione natalizia presentata oggi nel salone d'onore del municipio. L'inaugurazione, con l'accensione delle luci e dell'albero di Natale, avverrà venerdì 8 dicembre alle 17,30 in piazza Galimberti, seguita dallo spettacolo itinerante "Illuminacirco" eseguito dagli artisti circensi del circo Peppino Medini con la collaborazione dell'associazione AppendiMenti. Per questa edizione le luminarie a LED saranno installate, grazie al contributo di WeCuneo, Confcommercio Cuneo, Comune di Cuneo, in varie zone del centro.

Fino al 7 gennaio sono previste sfilate luminose, la calata dei Babbi Natale, laboratori didattici per bambini nei musei cittadini e presso la Casa del Fiume, la "Babbo Run", la carrozza di Babbo Natale, la Befana del Vigile, concerti. E poi ancora visite guidate alla scoperta della città, presepi visitabili nelle chiese ed un presepe gigante nella piazzetta vicino al Comune.

Come sempre la manifestazione dedica un'attenzione particolare alla solidarietà: i ricavati della Babbo Run e delle corse della carrozza di Babbo Natale saranno devoluti a favore dell'associazione La Cura nello Sguardo, per la realizzazione di progetti a supporto delle cure palliative.



