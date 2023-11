Anmil e Solvay,3 giorni su prevenzione degli infortuni al lavoro

Anmil e Solvay organizzano nello stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria) un'iniziativa di tre giorni 'Safety Day Solvay', dedicata alla sicurezza. Tra le tematiche chiave affrontate, l'applicazione delle regole Salvavita e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (in particolare guanti e otoprotettori).

Nei primi 9 mesi del 2023 le denunce di infortunio in Piemonte - si ricordat in un comunicato dell'azienda - sono state 31.102; 62 gli infortuni mortali denunciati, di cui 7 ad Alessandria; 1.131 i casi di malattie professionali, di cui 147 nel capoluogo di provincia. Lo stabilimento di Spinetta si distingue in questo contesto per aver registrato zero infortuni.

"Siamo grati a Solvay per l'impegno a proseguire questa collaborazione - sottolinea Roberto Mandirola, presidente Anmil Alessandria - Quota zero infortuni per noi non è uno slogan, ma una vera missione di vita". "Formazione e monitoraggio costante dei potenziali rischi sono attività cruciali del nostro operato", rimarca Stefano Colosio, direttore stabilimento.





