Presentato calendario dei Carabinieri, firmato da Pininfarina

Un ruolo da protagonisti per il Piemonte e Torino nel nuovo calendario dell'Arma dei Carabinieri, arrivato alla sua 91esima edizione, presentato questa mattina nella sede del comando provinciale. Dedicato al senso del dovere e del servizio verso la comunità, il calendario quest'anno presenta dodici storie di cronaca raccontate dal giornalista Massimo Gramellini, in dodici tavole collegate dalla banda rossa, che rappresenta quella celebre della divisa dell'Arma, realizzate da Pininfarina, che nell'ultima pagina arriva alla caserma 'Pietro Micca' di Torino.

Tra i racconti del calendario c'è anche una storia ambientata in Piemonte, nel 1973, in Val Sesia. "Il filo conduttore del calendario è quello del senso del dovere, quindi del servizio - ha spiegato il colonnello Roberto De Cinti, comandante provinciale di Torino - È in calendario da leggere, velocemente per altro". Quello che emerge, ha sottolineato De Cinti durante la presentazione, che grazie a queste storie, "i carabinieri sono ovunque".



