Guido Gobino, al via il bando GugArt3 rivolto ai giovani talenti

Da oggi sarà possibile iscriversi al bando di GugArt3, progetto culturale promosso e ideato da Guido Gobino, azienda cioccolatiera torinese che nel 2024 compirà 60 anni. Un anniversario che segna un traguardo significativo per la realtà artigiana che da tre generazioni produce un cioccolato di eccellenza. GugArt3 è il primo passo verso la celebrazione di questo anniversario dove si troveranno riuniti famiglia, impresa, territorio e talento giovanile.

L'iniziativa offre infatti la possibilità ad artisti e creativi under 35, che invieranno la propria candidatura entro il 15 dicembre 2023, di essere selezionati per partecipare alle Residenze d'Arte presso la sede produttiva dell'azienda Guido Gobino in Via Cagliari 15 a Torino. Musica, Scrittura e Arti Visive sono le tre categorie a cui sarà possibile candidarsi: i 9 finalisti, 3 artisti per ogni categoria, saranno annunciati entro il 13 gennaio 2024.

Dal 26 febbraio al primo marzo i giovani talenti selezionati prenderanno parte alle Residenze e vivranno a diretto contatto con i suoni, i profumi, le storie e le attività della Fabbrica e, a partire dalle esperienze e dalle suggestioni, troveranno l'ispirazione per realizzare le loro opere. Queste ultime verranno poi presentate e condivise nel corso dell'anno in occasione delle più prestigiose manifestazioni culturali della città.



