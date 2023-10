Barbara d'Urso torna a teatro con 'Taxi a due piazze'

Barbara d'Urso torna a teatro con la famosa commedia Taxi a due piazza, di Ray Cooney, in tournée per la seconda stagione consecutiva. Sarà al Teatro Alfieri dal 3 al 5 novembre.

Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, anno d'esordio, una versione tutta al femminile non c'era mai stata. La commedia, che in Italia è tra le più rappresentate, con un'edizione storica della ditta Dorelli, Quattrini, Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi. Questa volta però è stato chiesto all'autore Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione rovesciata al femminile aggiornata ai nostri tempi con tutti i riferimenti del caso.

L'adattamento italiano è di Gianluca Ramazzotti. Con Barbara d'Urso in scena Rosalia Porcaro, Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino, Nico Di Crescenzo.



