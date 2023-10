Space Economy, Arca Dynamics raccoglie 1,2 milioni

Arca Dynamics, start up della Space Economy, completa con successo il suo primo Round Pre Seed da 1,2 milioni di euro per il futuro dei detriti spaziali. La società sta realizzando una costellazione di satelliti per mappare e monitorare i detriti spaziali, anche i più piccoli, per proteggere gli asset spaziali evitando le collisioni e la creazione di ulteriori detriti per uno sfruttamento sostenibile delle orbite attorno alla Terra.

Arca Dynamics è una società romana nata nel 2016 che ha brevettato un innovativo sistema di osservazione da satellite per il rilevamento e monitoraggio di detriti fino a dimensioni ridotte del millimetro. Grazie allo sfruttamento di diversi sensori sviluppati in-house Arca Dynamics è in grado di scrutare continuamente lo spazio con la propria costellazione di nanosatelliti fornendo alle società del settore informazioni della cosiddetta Space Situational Awareness e cioè quelle informazioni dell'ambiente spaziale fondamentali ad operare in sicurezza i propri satelliti. Dopo essere stata incubata in Esa Bic Lazio, Arca Dynamics è stata accelerata da Takeoff, che, oltre a Cdp Venture Capital Sgr coinvolge i promotori e co-investitori Fondazione Crt tramite Fondazione Sviluppo e Crescita e UniCredit, insieme a Plug and Play (co-investitore e gestore operativo del programma), e che ha come Innovation and Networking Partner le Ogr Torino. In parallelo, la società ha testato il primo satellite proprietario in orbita attraverso il lancio di VegaC a luglio 2022 e il secondo con SpaceX ad aprile 2023.

Le nuove risorse consentiranno ora ad Arca Dynamics di testare la propria soluzione in orbita nel breve periodo e continuare lo sviluppo hardware della costellazione.



