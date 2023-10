Smart building, Teoresi completa acquisto 100% Io.T Solutions

Teoresi, società internazionale di ingegneria "specializzata in tecnologia di frontiera", con sede a Torino, ha completato l'acquisizione del 100% di Io.T Solutions, di cui era già 'angel investor': con questa operazione vengono integrati nel Gruppo i prodotti dell'azienda milanese, specializzata in tecnologie per smart building e soluzioni per migliorare il comfort lavorativo, ottimizzare la gestione degli edifici e ridurre i consumi.

L'operazione "si inserisce - spiega una nota della società - nella strategia di crescita di Teoresi nel mercato delle smart city: a partire dalla specializzazione in tecnologie di frontiera per la mobilità sostenibile, Teoresi introduce così nel proprio ventaglio soluzioni specifiche per gli edifici intelligenti. In particolare DINA - Connecting spaces, sviluppato da Io.T Solutions e rivolto ai facility manager, monitora e analizza i dati sui consumi energetici degli edifici e sui flussi di persone per ottimizzare le risorse e l'accesso agli spazi e ai servizi forniti al loro interno".

La missione di Teoresi, "da anni, è sviluppare tecnologie che rendano la vita nelle nostre città sempre più a misura d'uomo, riducendo l'impatto ambientale. A fianco del settore della smart mobility, in cui abbiamo progettualità legate alla città connessa e all'auto elettrica, per Teoresi è oggi diventato strategico investire anche in tecnologie per la gestione sostenibile degli edifici. In quest'ottica nel 2017 siamo entrati nel capitale di Io.T Solutions come angel investor e partner industriali con una partecipazione del 15%, investendo nello sviluppo dei loro prodotti", spiega Valter Brasso, presidente e ceo della società.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA