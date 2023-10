Urso, centro nazionale Intelligenza artificiale subito operativo

Il Centro di intelligenza artificiale nazionale sarà subito operativo a Torino. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico. "Abbiamo finalmente definito lo statuto che permetterà di attivare subito il Centro e darà impulso all'attività di Torino e alla sua capacità di guidare il processo di trasformazione che non deve intimorirci", ha aggiunto Urso. Il ministro ha ricordato che il Centro avrà un finanziamento di 20 milioni all'anno. Non c'è ancora una sede.

Urso ha anche auspicato che a Torino si tenga uno degli appuntamenti del G7, quello dedicato all'Intelligenza artificiale, all'economia digitale e allo spazio.

"E' un'ottima notizia e l'ulteriore tassello di quel processo di innovazione e trasformazione industriale che questo territorio sta attraversando per consolidare la sua vocazione produttiva a beneficio del Piemonte e di tutto il Paese" commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Il doppio annuncio arrivato dal ministro Urso sul via libera allo statuto del centro nazionale per l'intelligenza artificiale e sull'indicazione di Torino quale possibile sede della riunione del G7 dedicata anche all'economia digitale e dello spazio, certifica tenacia e qualità del lavoro svolto in questi anni a favore del tessuto tecnologico piemontese. Un passaggio cruciale per accelerare la doppia transizione, ambientale e digitale, che aspetta le imprese che sono pronte a raccogliere questa sfida e a farla diventare un'opportunità concreta" affermano Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino, Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino, Fabrizio Cellino, presidente dell'Api Torino e Nicola Scarlatelli, presidente della Cna Torino



Riproduzione riservata © Copyright ANSA