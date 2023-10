Pro Am della Speranza, raccolti 108mila euro per cura tumori

Alla 24/a edizione della Pro Am della Speranza - The Green is Pink, che si è svolta sul green del Royal park I Roveri, sono stati raccolti 108mila euro da destinare alla ricerca conto i tumori femminili. Per il quarto anno consecutivo la manifestazione, organizzata dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, si è tenuta all'insegna del connubio tra golf e cibo.

Sul green de I Roveri si sono sfidate 21 squadre composte da un professionista e tre amatori, in rappresentanza di altrettanti sponsor e partner. Tra una buca e l'altra si sono potuti assaporare piatti in abbinamento a vini e cocktail, preparati da alcuni dei più importanti chef del Piemonte, che hanno inoltre organizzato l'aperitivo finale.

I fondi raccolti serviranno quest'anno per rinnovare le postazioni ecografiche ginecologhe dell'Istituto di Candiolo - Irccs, con nuovi ecografi dotati di software di acquisizione e ricostruzione delle immagini con intelligenza artificiale.





