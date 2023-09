Torino: 21 milioni per riqualificare 65 scuole della città

La giunta comunale di Torino ha approvato i progetti esecutivi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino delle aree nord, ovest ed est di Torino, un investimento di 21 milioni di cui potranno beneficiare 65 scuole. "Rispetto al vecchio quadro economico, le risorse sono aumentate di ben 5 milioni di euro - spiega l'assessora all'Istruzione, Carlotta Salerno - che ci consentiranno di intervenire su un ampio numero di scuole collocate in ogni quadrante della città. L'entità, la tipologia di lavori e le tempistiche per realizzarli sono programmati non solo tenendo conto delle indicazioni a livello nazionale ed europeo, ma anche degli edifici coinvolti".

La consegna dei lavori sarà probabilmente nel maggio dell'anno prossimo, dopo la chiusura delle gare per la loro aggiudicazione. Fra le opere previste, il rifacimento delle facciate, degli intonaci e delle pavimentazioni, la sostituzione dei serramenti, la tinteggiatura dei locali, l'adeguamento degli accessi, la sistemazione dei cortili e interventi nelle palestre e nei bagni, sugli impianti elettrici, le scale antincendio e i tetti.



