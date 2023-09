ToolsGroup acquista la startup Evo nata nell'incubatore I3P

ToolsGroup, azienda di servizi per la supply chain, ha acquisito Evo, azienda nata nell'Incubatore I3P del Politecnico di Torino che opera nel campo dell'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione delle prestazioni aziendali.

"L'acquisizione di Evo unisce due società con visione e valori comuni. ToolsGroup è leader nella pianificazione dinamica ed Evo estende l'offerta con l'ottimizzazione dinamica dei prezzi. Le funzionalità di Evo nell'ottimizzazione non lineare, nell'apprendimento quantistico e nell'analisi prescrittiva avanzata ci consentiranno di fare il prossimo passo avanti, e la sua intelligenza artificiale reattiva ci fornisce un ingrediente essenziale per delineare la supply chain autonoma del futuro" sottolinea Inna Kuznetsova, ceo di ToolsGroup. Secondo il ceo e fondatore di Evo, Fabrizio Fantini, l'acquisizione permetterà di "costruire la supply chain del futuro, in grado di supportare le organizzazioni nella definizione di un processo decisionale più intelligente, con funzionalità di calcolo ottimali per il pricing e la gestione dell'inventario".

Dalla sua nascita, nel 2015, Evo utilizza l'approccio dell'intelligenza artificiale prescrittiva per migliorare i processi decisionali, grazie ad applicazioni AI di facile utilizzo che supportano e ottimizzano i processi di definizione dei prezzi, gestione dell'inventario e fidelizzazione dei clienti.

Soddisfatto anche Giuseppe Scellato, presidente di I3P: "Siamo orgogliosi del raggiungimento di questo nuovo importante traguardo, che dimostra pienamente la qualità e il valore delle tecnologie AI sviluppate da Evo nel corso degli anni".



