In Piemonte 100mila bonus per abbonamento di bus e treni

Centomila voucher da 100 euro l'uno per i possessori di un diesel Euro 3, 4 o 5 o un loro familiare, per acquistare l'abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale, bus, metro e ferrovie. È la misura, con un investimento di 24 milioni sul triennio 2023-2025, messa in campo dalla Regione Piemonte per incentivare l'uso quotidiano dei mezzi pubblici e contribuire al miglioramento della qualità dell'aria.

I bonus, con valore retroattivo al primo settembre, potranno essere richiesti dal 30 ottobre sul sito della Regione Piemonte e utilizzati sia come sconto sull'acquisto di un nuovo abbonamento sia per chiedere il rimborso sul prezzo di quello di cui si è già in possesso. La misura è cumulabile con altri bonus non regionali e prevede 100 mila voucher l'anno per tre anni.

"È una misura che non ha eguali né precedenti, utilizza risorse che arrivano dal Governo e ci permette di dimostrare che la nostra battaglia per la qualità dell'aria non ha soste", sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha presentato il provvedimento col sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e gli assessori regionali ai Trasporti e Ambiente, Marco Gabusi e Matteo Marnati. "La qualità dell'aria la tuteli incentivando le persone a usare i mezzi pubblici - osserva Cirio -, ma devi offrire alternative all'uso dell'auto. E abbiamo deciso di non legare l'iniziativa all'Isee perché è una misura ambientale". "Misure come questa - aggiunge Lo Russo - compongono un quadro articolato di una strategia che punta progressivamente a ridurre il traffico privato con finalità ambientali, ed è fondamentale che risorse pubbliche vengano impiegate per questo. Per fare un tpl di qualità in Italia servono fondi pubblici a fondo perduto, scelte strategiche del Governo che mettano risorse adeguate sul tpl per sostenere i territori".



