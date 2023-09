Riapre a Torino la biblioteca Braille con oltre 2mila titoli

Torino recupera uno dei suoi spazi fondamentali per garantire a tutti l'accesso alla cultura. Dopo una serie di lavori, riapre al pubblico da giovedì, nella sede storica di via Nizza, la biblioteca civica Braille, che torna a disposizione delle persone cieche, degli insegnanti e di tutti i cittadini, andando ad aggiungersi ai servizi dedicati già offerti dalla Divisione disabilità, anziani e tutele e dalle Biblioteche civiche torinesi, come 'Libro Parlato' e 'Lettura accessibile'. La riapertura è stata annunciata oggi dagli assessori Purchia e Rosatelli durante uno dei concerti di MiTo.

La biblioteca sarà gestita dall'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti e dall'Unione Italiana Ciechi e sarà aperta al pubblico il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 17. "Auspico che questo nuovo inizio - sottolinea l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia - possa contribuire a sensibilizzare la cittadinanza in merito al valore del braille come strumento ancora oggi indispensabile per la partecipazione e la piena integrazione delle persone cieche nella società".

"Questa riapertura - aggiunge l'assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli - è una ricchezza per la città perché torna a disposizione delle persone cieche e di tutta la comunità un luogo di cultura e di svago con oltre 2mila titoli di narrativa, saggistica e musica a stampa".



