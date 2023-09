Riaprono le scuole, in Piemonte 500mila studenti

Cala leggermente, tranne che alle superiori, il numero degli studenti piemontesi che lunedì torneranno sui banchi per il primo giorno di scuola.

Complessivamente saranno 500.322, i bambini e ragazzi che riprenderanno le lezioni, 4.443 in meno rispetto all'anno scorso, con un aumento, però, di 1.335 alla secondaria di secondo grado, per un totale di 25.412 classi o sezioni in 539 istituzioni scolastiche statali. A questi si aggiungono 51.310 studentesse e studenti delle scuole paritarie, in 2.579 classi o sezioni in 686 scuole, il 73% delle quali sono scuole dell'infanzia.

Secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale, il Piemonte conta 65.456 docenti, di cui 17.400 di sostegno, con 3.507 immissioni in ruolo su posti comuni e 1.261 di sostegno. Sono invece 15.500 i supplenti, il 57,5% per il sostegno. Quanto al personale Ata, ssono state effettuate 801 immissioni in ruolo e assegnati 2.858 contratti a tempo determinato.

"Sono state completate tempestivamente - sottolinea il direttore dell'Usr, Stefano Suraniti - le operazioni di avvio dell'anno scolastico e con il completamento delle operazioni di supplenza, prima dell'inizio delle lezioni, è garantito il pieno diritto all'istruzione. La qualità della scuola - aggiunge - si misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno e occorre davvero che gli adulti siano pronti all'ascolto e preparino i più piccoli all'ascolto e alla solidarietà".



