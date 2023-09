Idrogeno verde, Mimit approva sviluppo di Aquivion alla Solvay

E' stato approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) l'accordo per l'innovazione per lo sviluppo di materiale per celle a combustibile di ultima generazione e batterie a flusso. Il progetto è stato presentato da Solvay Specialty Polymers Italy per lo stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria). Ha come obiettivo lo sviluppo di Aquivion, innovativa tecnologia di produzione di materiali per membrane polimeriche che si integra in una filiera produttiva dell'idrogeno verde sostenibile, rinnovabile e carbon free.

Previsto un investimento complessivo di 12 milioni e 370mila euro, di cui 2.791.350 messi a disposizione dal Ministero come finanziamenti nella forma di contributo alla spesa. Le Regioni Piemonte e Lombardia comparteciperanno per un totale di oltre 370mila euro.

"Potremo dare ulteriore impulso allo sviluppo di Aquivion. - commenta in una nota Marco Martinelli, country manager di Solvay in Italia - Rappresenta uno dei progetti più innovativi in Europa nella filiera dell'idrogeno e viene interamente sviluppato in Italia confermando la centralità del nostro Paese in questo campo".

I materiali prodotti a Spinetta Marengo svolgono un ruolo chiave nello sviluppo della mobilità sostenibile e, in particolare, per il settore automotive.



