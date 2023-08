Aeroporto Torino, 'sarà 2023 record, offerta Ryanair cresce'

"Ryanair ha ridotto per la stagione invernale alcune rotte da Torino, ma non si può proprio parlare di un disinvestimento. Ha confermato la base con i due aeromobili e, nel complesso, i posti offerti saranno di più di quell'anno scorso". Lo spiega l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, che si aspetta di chiudere il 2023 con un numero record di passeggeri, superiore ai 4,2 milioni del 2022.

"Ryanair ha detto ai mercati che avrebbe rivisto al ribasso la programmazione invernale per tutto il network europeo, cancellando alcune frequenze. Contando tutti i posti offerti da Torino per il prossimo inverno, sono più del 2022. Sono nuove le rotte per Belfast e Telaviv, Oporto per la prima volta anche in inverno, raddoppiano Birmingham, Bristol e Manchester, Bruxelles passa da 2 a 3 e aumentano a 9 i collegamenti con Catania" dice Andorno. "Buone notizie anche dalle altre compagnie: Air Baltic apre la rotta per Vilnius, Wizz Air aumenta da 4 a 10 i voli settimanali per Tirana, Luming Wings da 2 a 3 i voli settimanali per Foggia. Con i charter della neve i posti offerti saranno 20.000 in più".

Andorno è ottimista. "Abbiamo superato i 3 milioni di passeggeri durante gli otto mesi e confidiamo di superare il record di 4,2 milioni del 2022. Siamo uno degli aeroporti cresciuti più velocemente dopo il Covid", sottolinea.



