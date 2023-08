Beach volley solidale a Verbania, raccolti 100mila euro

Centomila euro: questa la somma raccolta durante la settimana di Beach for Babies 2023, torneo di beach volley solidale organizzato a Verbania e terminato ieri sera. Con i fondi verranno finanziati due progetti: la realizzazione, in città, di un parco giochi inclusivo per tutti i tipi di abilità e disabilità e il sostegno alla ricostruzione di un parco giochi nel territorio della Romagna colpita dall'alluvione dello scorso maggio.

A Verbania l'area scelta è quella accanto al teatro Maggiore, sulla spiaggia del Rigoletto, dove già oggi esiste un campo da beach volley: il nuovo parco ospiterà elementi di gioco e attrezzature con complessità diversa in base all'età ed allo sviluppo sensoriale, fisico e cognitivo di ciascuno. Per quanto riguarda il contributo al comune romagnolo, sono in corso i contatti per definire la località beneficiaria.

Sulla piattaforma Intesa Sanpaolo ForFunding sarà possibile continuare a donare fino al 15 settembre.



