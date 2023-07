Caffè Vergnano, fatturato in aumento anche nel semestre

Caffè Vergnano, tra le più antiche torrefazioni in Italia, chiude il 2022 con un fatturato totale lordo di 99,2 milioni di euro, in crescita di circa il 12% rispetto all'anno precedente. I settori in maggiore sviluppo sono stati quello dei ristoranti, alberghi e bar, grazie anche alla fine delle restrizioni attivate durante la pandemia, e l'estero, supportato dalla partnership con CocaCola Hbc. Caffè Vergnano è ora presente in 90 paesi, di cui 17 sono mercati di Coca-Cola Hbc.

Nonostante il forte aumento delle materie prime e dell'energia del 2022, la società ha deciso di non ribaltare per intero l'aumento dei prezzi sui clienti per ridurre al minimo l'impatto sul bilancio del consumatore. Caffè Vergnano guarda ora al futuro e per il 2023 prosegue con gli investimenti, che si sviluppano con la volontà di valorizzare il territorio locale, come quello del nuovo magazzino di 4.000mq a Valfenera (Torino) finalizzato nell'ultimo trimestre del 2022 e l'impianto di pannelli solari, operativo da maggio, sul tetto di uno degli stabilimenti del sito di produzione di Santena (Torino).

L'installazione permetterà a Caffè Vergnano, con una potenza pari a 500 kw x 1000 pannelli, di essere autonoma nel fabbisogno al 17-20%.

"Come nel 2022, nei primi sei mesi del 2023 continua la crescita del fatturato: il semestre ha chiuso con un +9% verso l'anno precedente in linea con le aspettative. Tutti i settori sono positivi e la crescita è trainata in particolare dal settore Horeca con un +16% di fatturato. La crescita dell'utile lordo rispetto all'anno precedente è superiore al fatturato (+11%)" commenta Carolina Vergnano, ceo di Caffè Vergnano.





