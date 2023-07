Mister Volare, la vita e la musica di Domenico Modugno

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Si intitola "Mister Volare - 20 anni di vita italiana attraverso le canzoni di Modugno" il libro di Tiberio Ferracane, edito da Paola Caramella. Il libro, fresco di stampa, attraverso lo strumento dell'intervista, ci restituisce pagine dense di storia, episodi, ritratti e aneddoti.

Modugno a diciannove anni emigra e va a Torino e proprio in quegli anni comincia a formare il suo personaggio artistico: un dongiovanni con la chitarra sotto braccio e i baffi neri a coronare l'espressione da inguaribile sciupafemmine. Tiberio Ferracane, cantautore e interprete torinese, con garbo e con il gusto per le sfumature, ci fa assistere come fossimo a teatro in prima fila alla crescita, alla maturazione e alla consacrazione di Domenico Modugno, intrecciando le sue canzoni con i ricordi, i momenti salienti, le sfide affrontate dalla sua famiglia, in questo modo ogni canzone diventa un capitolo di questa storia, una finestra aperta su un passato vissuto con intensità. Le note musicali si fondono con le vicende di vita e la musica di Modugno diventa il filo conduttore attraverso cui l'autore ci guida lungo un suo percorso intimo. Il libro contiene anche 3 tracce pianoforte-voce cantate e suonate da Tiberio Ferracane a cui si può accedere con un codice QR dedicato. Il libro sarà disponibile sul sito www.paolacaramella.it e presso tutte le principali librerie e online. Sarà presentato a Torino il 14 luglio alle 18.30 presso il Magazzino sul Po all'interno della rassegna Parlano i Muri. (ANSA).