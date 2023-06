Alberto di Monaco a Rocca Grimalda: "Tornerò con la famiglia"

(ANSA) - ROCCA GRIMALDA, 27 GIU - Dopo il lunedì a Pianezza (Torino) e Livorno Ferraris (Vercelli), oggi nell'Alessandrino proseguito il minitour del Principe Alberto II di Monaco nei siti storici dei Grimaldi.

Prima tappa a Rocca Grimalda (1.407 abitanti), nell'Ovadese, per l'inaugurazione della targa sulle mura del Castello, poi visitato privatamente; la consegna della cittadinanza onoraria e lo scambio doni nella Sala riunioni del Comune. Il sindaco Vincenzo Cacciola ha offerto due libri storici, ricevendo una statuetta di Francesco Grimaldi detto Malizia - il condottiero genovese che divenne il primo Signore del Principato - e prodotti tipici monegaschi. Sosta alla chiesa di Santa Limbania (la cui intitolazione si deve probabilmente alla famiglia Grimaldi), quindi passaggio al Belvedere con sosta agli stand delle specialità locali. Passeggiata in centro, accompagnato dalla delegazione monegasca, stringendo mani e salutando. Da un gruppo di studenti della 'Carlo Barletti' di Ovada l'omaggio di una targa.

"Tutti questi incontri sono emozionanti, belli per questi territori che hanno fatto parte della storia della mia famiglia.

E' sempre un piacere visitarli - sottolinea il Principe - L'associazione è qui per aiutare, per valorizzare tutti questi centri per la loro economia, per il loro patrimonio. Hanno una bella storia, ma possono avere anche un bel futuro. Sono compiaciuto e orgoglioso, dopo il conferimento della cittadinanza onoraria, di poter riprendere il corso della storia, di sentirmi ancora più attaccato al vostro comune", l'unico italiano che porta ancora il nome della Famiglia. "Ho voluto fare questa visita, che ricorderò con molta emozione e piacere, per scoprire tutti i tesori e la ricerca dell'eccellenza. Tornerò con la mia famiglia. Come presidente della Federazione dei Siti Storici, già da ora vi invito per un altro incontro nella piazza del Palazzo di Monaco. Il Belvedere è stupendo. Così come i vini", che potrebbero presto essere anche sulle tavole monegasche.

Nel pomeriggio trasferimento a Carrosio (487 abitanti), in Alta Val Lemme. (ANSA).