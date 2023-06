Fibrillazione atriale curata senza raggi X, primo caso a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Intervento di ablazione della fibrillazione atriale senza sottoporre il paziente ai raggi X. E' stato eseguito - e sarebbe la prima volta al mondo - alla Cardiologia dell'ospedale Mauriziano di Torino su un uomo di 28 anni. Grazie a una tecnica innovativa i medici hanno potuto effettuare la ricostruzione virtuale dell'anatomia del cuore basandosi su informazioni elettromagnetiche raccolte dal movimento dei piccoli cateteri che raggiungono le camere cardiache per via venosa o arteriosa collegati ad un software di ricostruzione tridimensionale.

Il sistema 'elettroanatomico' evita la necessità di utilizzare i raggi X per visualizzare il cuore. Le radiazioni sono state eliminate anche dove erano considerate ancora necessarie, cioè nella fase in cui si deve oltrepassare una membrana posta tra i due atri del cuore.

Al Mauriziano di Torino è stato invece utilizzato un dispositivo 'ad ago' per l'attraversamento del setto interatriale che ha consentito d completare la una visualizzazione virtuale.

Il decorso dell'intervento è stato regolare e il paziente - informa l'azienda ospedaliera - "è stato dimesso dopo soli due giorni asintomatico e senza complicazioni". (ANSA).