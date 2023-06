Giornata della scoliosi, screening gratuiti al Koelliker

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Screening gratuiti per la scoliosi, il 26 giugno, al Koelliker di Torino. L'ospedale mette a disposizione due ambulatori, in occasione della Giornata mondiale dedicata a questa patologia: gli specialisti offriranno un consulto agli adolescenti e ai loro genitori.

"La scoliosi - spiega il dottor Antonio Bruno, responsabile della Chirurgia vertebrale del Koelliker - è una deformità strutturale della colonna vertebrale che si presenta durante la crescita dell'individuo e peggiora fino alla maturazione ossea, con un picco a inizio pubertà, alle soglie dell'adolescenza. In Italia colpisce circa il 3% della popolazione e riguarda, in 7 casi su 10, la popolazione femminile. Per questa ragione è consigliabile un primo controllo per i maschi tra i 12 e 13 anni e per le femmine tra i 10 e 12 anni".

Prenotazioni al numero telefonico 011 6184444, oppure accedendo al link https://prenotazioni.osp-koelliker.it/home?icd9=2361. I due laboratori saranno aperti dalle 9 alle 18. L'esame al Koelliker viene effettuato utilizzando "il sistema EOS Edge che permette ricostruzioni in 3D, non possibili con la radiologia tradizionale, e consente l'esecuzione a computer di misurazioni millimetriche. Si tratta di un sistema - conclude il dott. Bruno - che utilizza una dose di radiazioni notevolmente inferiore rispetto a quella di un apparecchio tradizionale".

(ANSA).