Torino, pubblicato il bando per la Cittadella della PA

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Uno spazio aperto, con al centro un giardino urbano, uffici e nuovi servizi per la cittadinanza.

Questo il nuovo volto che avrà la futura Cittadella della Pubblica amministrazione che sarà realizzata nell'ex caserma Amione di Torino secondo quanto previsto dal bando di gara europeo per la progettazione pubblicato oggi dall'Agenzia del Demanio, che finanzia l'operazione con 210 milioni di euro.

Il bando, con scadenza 10 agosto, riguarda l'affidamento della progettazione e altri servizi tecnici per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'intera caserma e ha un importo a base di 14 milioni.

Nella futura Cittadella, nell'isolato compreso tra piazza Rivoli, corso Lecce, corso Francia, via Brione, via Pilo, saranno trasferite 12 amministrazioni pubbliche e circa 1200 dipendenti, con un risparmio complessivo di circa 6 milioni l'anno. "Questo modello - osserva il direttore dell'Agenzia del Demanio Piemonte Valle D'Aosta, Sebastiano Caizza - rispecchia in pieno l'idea di Pubblica Amministrazione che l'Agenzia sta portando avanti, un progetto virtuoso che contribuirà a migliorare l'assetto urbanistico di tutta la città, generare risparmi per le casse dello Stato e offrire nuovi servizi per i cittadini". "L'avvio di questo procedimento - aggiunge l'assessore comunale all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni - costituisce una tappa fondamentale del più ampio lavoro tra l'Agenzia del Demanio e la Città per la rigenerazione delle aree di proprietà dello Stato".

L'edificio, costruito tra il 1912 e il 1913, è stato inizialmente sede della Scat (Società Cirano Automobili Torino) per poi essere trasformato in caserma. (ANSA).