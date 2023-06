Alessandria si prepara ad accogliere tappa 1000 Miglia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 09 GIU - Alessandria è pronta ad accogliere, il prossimo 16 giugno, la manifestazione 1000 Miglia: la Corsa più bella del mondo ha scelto, infatti, proprio la città piemontese tra le soste per l'edizione 2023.

Quest'anno la 1000 Miglia prenderà avvio il 13 giugno da Brescia e lì si concluderà il 17 giugno, dopo aver attraversato luoghi tra i più suggestivi del Paese.

Quanto alla tappa alessandrina, a partire dalle ore 12 circa di venerdì gli equipaggi saranno accolti in piazza Garibaldi dove effettueranno una sosta per il pranzo dando a residenti, turisti ed appassionati la possibilità di ammirare auto d'epoca dalle peculiarità straordinarie condotte da personalità di grande notorietà.

La 1000 Miglia è una gara leggendaria che già in passato ha attraversato il territorio alessandrino.

"La corsa più bella del mondo è un evento di riferimento e d'eccellenza del motorismo storico perciò è con grande orgoglio che l'Automobile Club Alessandria, che ha proprio come mission la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dei veicoli d'epoca, prende parte all'evento" spiega il presidente di Ac Alessandria, Carlo Lastrucci.

"Fin dalle sue origini la 1000 Miglia è una gara unica, audace e pionieristica nonché il motore che alimenta la passione e l'interesse di un pubblico sempre più vasto, valorizzando il settore e suscitando grandi emozioni" aggiunge il direttore dell'ente, Umberto Rossi. (ANSA).