Stabile Torino, il debutto di Nanni Moretti apre la stagione

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Il debutto di Nanni Moretti con Diari d'amore, in prima nazionale il 9 ottobre al Carignano, aprirà la nuova stagione del Teatro Stabile Torino. Per questo esordio il cineasta ha scelto due commedie di Natalia Ginzburg che esplorano intimità domestiche ormai rassegnate alle complessità della vita: Fragola e panna e Dialogo. In scena Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi. Lo spettacolo andrà in scena fino al 29 ottobre e poi sarà in tournée in Italia e all'estero.

"Sono molto contento di cominciare questa prima avventura teatrale proprio da Torino che mi ha sempre riservato un'accoglienza affettuosa e discreta, sono legato alla città e al suo Festival del Cinema", ha detto Moretto in un messaggio audio al direttore artistico Valerio Binasco.

La stagione 2023/2024 del Teatro Stabile Torino dal titolo Lo spazio del tempo, l'ultima per il presidente Lamberto Vallarino Gancia, proporrà 73 titoli in sede e in tournée, tra cui 24 produzioni e coproduzioni, 12 debutti in prima nazionale, 34 ospitalità e 15 spettacoli per Torinodanza Festival. "Arriva dopo una stagione di record storici di produzione d alzate sipario, con 2,4 milioni di euro di incasso da botteghino e 200mila presenze in più tra il pubblico" ha sottolineato Gancia.

"Abbiamo alzato l'asticella con una proposta artistica plurale e dialettica, in cui s'incentrano tanti temi per rivolgersi a tanti pubblici: tragedie classiche, Pirandello, Cechov, Goldoni e Gogol, si celebrano due importanti anniversari Calvino e Testoris, si fanno convivere due scrittori culturalmente distanti come Pietrangelo Buttafuoco e Nicola Lagioia, si parla di ambiente, di conflitti, si alimenta la memoria storica", ha spiegato il direttore Filippo Fonsatti, durante la presentazione al Teatro Gobetti. (ANSA).