Ricostruzione dei genitali, urologi di tutto il mondo a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Un centinaio di specialisti di urologia da tutto il mondo a Torino, da oggi al 10 giugno, al congresso internazionale Tauras (Turin Advanced Course of Reconstructive Urology, Andrology and Robotics), dedicato alla chirurgia ricostruttiva genitale. L'incontro è ospitato in Humanitas Gradenigo, con la responsabilità scientifica del dottor Omid Sedigh, responsabile della Struttura Complessa di Urologia e Andrologia ricostruttiva di Humanitas Gradenigo e professore aggiunto di Urologia di Humanitas University.

Il congresso Tauras approfondisce le tecniche più all'avanguardia nell'ambito della Chirurgia ricostruttiva uro-andrologica, di cui l'ospedale Gradenigo è punto di riferimento: live surgery di implantologia protesica peniena per il trattamento della disfunzione erettile e delle curvature patologiche del pene, ad esempio in seguito a interventi di chirurgia radicale pelvica per un tumore prostatico, di chirurgia dell'incontinenza femminile e maschile dopo traumi, ma anche le soluzioni più innovative, mini-invasive e robotiche, per il trattamento chirurgico di patologie oncologiche, tra le più aggressive e in espansione tra la popolazione maschile.

Novità di quest'edizione è la sessione, nell'ultimo giorno, dedicata alle esperienze e alle best practice infermieristiche applicate all'Urologia e all'Andrologia ricostruttiva. (ANSA).