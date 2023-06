Scontro tra autoscala Vigili del fuoco e tram, 3 contusi

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Incidente, questo pomeriggio a Torino, fra un'autoscala dei vigili del fuoco e un tram della linea 13. È avvenuto all'incrocio fra via Nicola Fabrizi e corso Lecce. Il tram è uscito dai binari nella parte anteriore del veicolo. Nell'incidente sono rimasti lievemente contusi una passeggera del tram e due vigili del fuoco, tutti trasportati in ospedale in codice verde. (ANSA).