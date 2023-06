Nuova Stagione dei Concerti del Regio, 12 appuntamenti

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - La nuova Stagione dei Concerti del Regio di Torino prevede dodici appuntamenti, otto con l'orchestra, il coro e il coro di voci bianche del Teatro Regio e quattro con la Filarmonica Trt, che nel 2024 compie vent'anni.

Il programma dal 30 settembre 2023 all'1 giugno 2024 è molto variegato, un ricco cartellone con grandi autori e pagine ricercate, con direttori che frequentano da tempo il palcoscenico del Regio alternati a talenti emergenti. L'inaugurazione della stagione sabato 30 settembre con l'orchestra e il coro del Regio impegnati in un programma fin de siècle; il Baccanale di Camille Saint-Saëns, tratto dalla sua opera di soggetto biblico Samson et Dalila, avvolge l'ascoltatore con melodie flessuose e sonorità esotiche.

Nocturnes di Claude Debussy è un trittico di impressioni sinfoniche nel quale l'autore dispose agli estremi due quadri pieni di mistero e in centro una parata festosa ambientata in un parco di Parigi. Queste pagine sono affidate al giovane direttore russo Timur Zangiev, formatosi al Conservatorio di Mosca, che ha già alle spalle collaborazioni con importanti orchestre, tra le quali quella della Scala di Milano. Maestro del coro è Ulisse Trabacchin.

Sono quattro gli appuntamenti con la Filarmonica Trt, che - sottolinea il presidente Giuseppe Lavazza - "conferma il suo ruolo di polo artistico musicale di eccellenza sempre al fianco del Teatro Regio. Per la stagione 2023-2024 presenta una serie di concerti di altissimo valore musicale, che spaziano dal grande repertorio sinfonico a un capolavoro di Charlie Chaplin in una prima assoluta" (ANSA).