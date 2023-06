Eternit bis, industriale Schmidheiny condannato a 12 anni

(ANSA) - NOVARA, 07 GIU - L'industriale svizzero Stephan Schmidheiny è stato condannato a 12 anni di carcere per le morti legate all'amianto, il reato è stato derubricato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo.

Questa la sentenza in Corte d'Assise a Novara del processo Eternit bis per la morte di 392 persone vittime dell'esposizione al minerale nel territorio di Casale Monferrato.

Schmidheiny è stato condannato anche a pagare 50 milioni di euro di risarcimento al Comune di Casale, 30 milioni allo Stato italiano e centinaia di milioni ai familiari delle vittime.

