Tavares a Mirafiori, riunioni con il team italiano

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, è oggi a Torino per partecipare a riunioni di lavoro con il team italiano. Il manager - secondo quanto si apprende dai lavoratori che lo hanno visto a Mirafiori - ha fatto anche un giro nello comprensorio, accompagnato dal responsabile delle attività europee del gruppo, Uwe Hochgeschurtz. Non ci sono in programma incontri esterni.

Nella fabbrica di Torino si producono la Fiat 500 elettrica, l'Abarth 500e e i modelli Maserati Levante, Ghibli, Quattroporte GranTurismo e Gran Cabrio. In autunno ci sarà l'inaugurazione dell'hub dell'economia circolare. Nel 2024 saranno anche prodotti i cambi elettrificati in joint venture con Punch Powertrain. Saranno 600 mila all'anno a regime.

(ANSA).