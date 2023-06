Paglieri, arriva Alessandro Croce come nuovo naso profumiere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 GIU - È arrivato un nuovo naso profumiere per Paglieri, l'azienda familiare di Alessandria che da oltre duecento anni produce e commercializza prodotti per la cura delle persone e della casa, che proprio nel 2023 celebra il centenario di Felce Azzurra, prodotto di punta. Alessandro Croce, due lauree in economia (Bocconi e University of Amsterdam) e due titoli di studio in chimica profumiera (Grasse Institute e Isipca Versailles, fondata da Guerlain), ha vissuto in oltre dieci nazioni e conosce più di 1.500 materie prime tra naturali e sintetiche. Ha lavorato nel dipartimento di ricerca e sviluppo in Medio Oriente, Cina, Sud Africa e Nord America.

"Siamo certi che il suo contributo ci aiuterà a traghettare l'azienda verso nuove direzioni", commenta la co-ceo Debora Paglieri. "Qui - sottolinea Croce, orgoglioso di ritornare in Italia in un'azienda dalla tradizione pluricentenaria - si percepisce come una fragranza sia alla base di ogni prodotto.

Provo una grande responsabilità nel trasferire ai consumatori l'aspetto magico dei profumi". (ANSA).