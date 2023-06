Music is woman, spettacolo per le donne vittime di violenza

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - 'Music is woman' è lo spettacolo realizzato dalla Fondazione BuonoLopera per sostenere Casa Benefica e in particolare il progetto Casa Rifugio Approdo, un luogo sicuro a indirizzo segreto per donne vittima di violenza.

Le donne accolte in Casa Rifugio trovano protezione e accompagnamento psico-educativo verso l'autonomia.

Lo spettacolo si terrà il 10 giugno presso Villa Chiuminatto, in via Giuseppe Galliano 27 a Torino, sede della fondazione BuonoLopera che si trasformerà in un vero e proprio teatro itinerante.

Nello spettacolo Music is a Woman coesistono musica, parola e danza espressiva. La voce narrante, con le sue parole accompagnerà gli spettatori in un sentiero musicale eseguito dal Lil Darling Quartet, sulla quale balleranno i danzatori del Centro Danza Royal di Torino.

I quadri artistici che lo spettatore attraverserà saranno storie di "donne per le donne" nella speranza di offrire momenti emozionanti ma anche di riflettere sulle diverse forme di rispetto reciproco, di amore, e "non amore", che si possono incontrare lungo il cammino della vita.

I ticket sono disponibili fino ad esaurimento posti e acquistabili on line sul sito Rete del Dono https://www.retedeldono.it/it/music-is-a-woman (ANSA).