Alessandria sarà una tappa della mitica '1000 Miglia'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 GIU - Alessandria si prepara ad accogliere la tappa della '1000 Miglia', la storica gara d'auto d'epoca internazionale che farà tappa in città nella penultima tappa, il 16 giugno in piazza Garibaldi. La kermesse motoristica partirà il 13 da Brescia, oltre 400 i partecipanti; ad Alessandria sfileranno di più di 100 'Rosse', accolte da una trentina di modelli della Scuderia Ferrari Club.

"L'attenzione con cui ci stiamo impegnando a valorizzare la città come centro attrattivo culturale e turistico di rilevanza nazionale - sottolinea il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante - trova un suo momento di grande prestigio in questo appuntamento. Il binomio tra l'evento sportivo e Alessandria è già di per sé un elemento straordinario. Altrettanto eccellente, sono certo, sarà l'accoglienza che gli alessandrini tributeranno ai partecipanti". (ANSA).