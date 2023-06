Sciopero aereo, 9 voli cancellati a Caselle

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Sono 9, al momenti, i voli in partenza dall'aeroporto di Torino Caselle cancellati per gli scioperi del trasporto aereo indetti per la giornata di oggi. Il primo quello che avrebbe dovuto decollare alle 14:20 per Francoforte, di Air Dolomiti, e poi i voli per Lanzarote (Ryanair), Tirana (Wizz Air), Roma (Ita) delle 15:15, Cracovia (Ryanair). Parigi (Air France), Iasi (Wizz air) Lampedusa (Volotea) e Monaco di Baviera (Air Dolomiti) delle 17:10.

