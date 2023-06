Ivrea, 6 'Cocktail night' per il 1° anniversario dell'eco-hotel

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Ivrea si è arricchita di un albergo a 4 stelle, il 3T Boutique Hotel, realizzato con rigorosi canoni di sostenibilità ambientale in un'ex area artigianale, Una struttura alberghiera che ha incontrato il gradimento di clientela d'affari e turisti che festeggia il primo anno di apertura con un ciclo di 6 serate di aperitivi speciali, dal 7 giugno al 19 luglio, dal titolo, '3T anniversary cocktail night'. Un'iniziativa studiata in collaborazione con alcuni produttori canavesani, ambasciatori delle eccellenze locali, che coinvolge aziende e associazioni legate al mondo delle bollicine, della birra e dei distillati.

Un'occasione per conoscere l'enologia del Canavese e il 3T Boutique Hotel, affacciato sul Castello sabaudo di Ivrea e il Mombarone, con 28 camere e 2 suite, il dehors 'bioclimatico' con 20 posti utilizzato per aperitivi e pranzi, il lounge bar e il ristorante "XO Restaurant" guidato dallo chef Ugo Gastaldi.

"Siamo una struttura sostenibile e ciò non si esaurisce solo nell'attenzione all'ambiente, ma si concretizza nella creazione di una rete di legami con le attività canavesane al fine di sostenere e valorizzare il territorio. Abbiamo concepito questa iniziativa come un'ulteriore azione per attuare e promuovere questa sinergia", spiegano i proprietari dell'hotel.

Le 6 serate saranno ospitate al Lounge Bar, il mercoledì sera dalle 18.30 alle 21.00. Si parte il 7 giugno, protagonista Cantina Gnavi e il suo Vermouth, gli appuntamenti successivi saranno con Orsolani (14 giugno, Erbaluce doc passito), Giovani Vignaioli Canavesani (28 giugno, Canavese doc Rosato), Revel Chion (5 luglio, bitter) Stella Alpina & Cascina Ceich (12 luglio, gin e cassis morenico), e Birrificio Rabèl (19 luglio, birra. (ANSA).