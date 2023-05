Lavazza, primi obiettivi di sviluppo sostenibile vicini al 100%

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Sono vicini al 100% alcuni degli obiettivi di sostenibilità ambientale di Lavazza: il gruppo è già arrivato al 98% di caffè prodotto con energia rinnovabile, al 97% della trasformazione in fertilizzanti degli scarti vegetali negli stabilimenti italiani. I nuovi traguardi nell'ambito della strategia csr (corporate social responsability) sono stati presentati in occasione del Roland Garros di tennis, gli open di Francia di cui Lavazza è caffè ufficiale.

Una partnership ormai consolidata: "Torniamo per il nono anno al prestigioso torneo in Francia, che si conferma uno dei mercati più importanti per il Gruppo - spiega il presidente Giuseppe Lavazza - Continua il nostro percorso di internazionalizzazione che, in poco più di un decennio, ha visto raddoppiare il fatturato dell'azienda che oggi ha il 70% dei ricavi provenienti dall'estero, sempre con una speciale attenzione rivolta al tema della sostenibilità, economica, sociale e ambientale".

Il supporto alle comunità produttrici di caffè, strutturato dal 2004 con la nascita della Fondazione Lavazza, coinvolge oltre 180mila coltivatori di caffè, in 33 progetti avviati in 21 Paesi e 3 continenti.

Lavazza ha investito 25 milioni per il packaging sostenibile e il 66% del packaging dell'intero portfolio prodotti del Gruppo è già riciclabile con l'obiettivo di arrivare al 100% entro il 2025; oltre l'89% dei rifiuti generati dagli stabilimenti produttivi viene recuperato e riciclato, il 98% del caffè è prodotto con energia rinnovabile.

Al Roland Garros di Parigi viene portato il modello La Reserva de ¡Tierra! Cuba "la prima miscela interamente tracciabile della gamma ¡Tierra!, nata dal programma di sviluppo sostenibile avviato a Cuba nel 2018, attraverso la Fondazione Lavazza, che coinvolge 170 contadini nelle province di Santiago e Granma. (ANSA).