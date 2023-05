Al via il Festival, da domani Torino capitale dell'economia

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Al via domani il Festival internazionale dell'economia di Torino. Un programma di quattro giorni - dall'1 al 4 giugno - con 115 eventi sul tema: "Ripensare la globalizzazione". Al Festival - ideato, progettato e organizzato da Editori Laterza - sono attesi 170 ospiti, 43 relatori internazionali provenienti dai più prestigiosi centri di ricerca mondiali, quattro premi Nobel, storici, analisti e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. A dirigerlo è Tito Boeri, docente di Economia del Lavoro alla Bocconi di Milano.

Apre il Festival domani l'incontro tra Mario Monti e, in collegamento, Margrethe Vestager, seguito dall'inaugurazione con Boeri, Giuseppe Laterza, il presidente della Regione Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo, Innocenzo Cipolletta. Subito dopo Tito Boeri converserà con il Nobel Michael Spencer. Nel pomeriggio John Elkann, presidente di Stellantis e di Exor, racconterà la sua visione della globalizzazione. Poi l'incontro con il commissario europeo Paolo Gentiloni. Intesa Sanpaolo presenterà 'il secondo rapporto sul mondo post-globale', mentre Ilvo Diamanti e Nando Pagnoncelli ci diranno cosa pensano gli italiani della globalizzazione.

Venerdì sono attesi il commissario europeo per il Lavoro Nicholas Schmit e il Nobel David Card, sabato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. il ministro Raffaele Fitto e il Nobel Joshua Angrist, domenica sono in programma due incontri organizzati da Intesa Sanpaolo, a uno dei quali partecipa il presidente dell'Abi Antonio Patuelli. Tra le sedi degli incontri il Teatro Carignano, il Museo del Risorgimento, il Collegio Carlo Alberto e il grattacielo di Intesa. (ANSA).