I supereroi dai pazienti oncologici dell'ospedale Molinette

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Questa mattina i supereroi e le principesse della Nida (Nazionale italiana dell'amicizia) onlus hanno portato animazione e cioccolato ai pazienti oncologici del Coes dell'ospedale Molinette di Torino, in collaborazione con la Fondazione ricerca Molinette e con l'Ufficio relazioni con il pubblico aziendale. Per la prima volta i volontari, abituati a frequentare le corsie degli ospedali pediatrici, hanno tentato di portare una parola di conforto, ma soprattutto di strappare un sorriso e un attimo di spensieratezza ai pazienti adulti. Il cioccolato distribuito viene prodotto dalla Nida stessa, grazie agli insegnamenti del cioccolatiere di Torino Capitano Rosso, che alla Nida ha lasciato l'attività prima della morte.

La Nida nasce nel 2012 a Torino e proprio a Torino nel 2013 nei reparti dell'ospedale infantile Regina Margherita crea il format di animazione innovativo e di grande successo per i bambini ricoverati, portando nella maggior parte degli ospedali pediatrici "i supereroi e le principesse in corsia". Da sempre è al fianco dei bambini, in particolare di quelli affetti di malattie rare, sensibilizzati dall'amicizia con Beatrice, la tristemente nota bambina di pietra, di cui recentemente grazie alla ricerca si è conosciuta la causa della sua malattia.

Amicizia che porterà a intitolarle il progetto, che si sta realizzando alla Falchera, un centro sportivo, culturale, aggregativo di 40.000 metri senza barriere architettoniche, che darà a tutti gli utenti che lo utilizzeranno, la possibilità di fare del bene divertendosi. Tutti gli utili che produrrà il centro verranno infatti utilizzati in favore di bambini affetti da malattie rare, oltre ad offrire gratuitamente la possibilità a bambini e ragazzi disabili di praticare tanti tipi di sport seguiti da istruttori qualificati. (ANSA).