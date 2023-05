Sanità: al Mauriziano la cardiologia è donna per le donne

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - All'ospedale Mauriziano di Torino nasce il Centro CardioDonna, dove cardiologhe donne si dedicheranno alle donne e alle loro cardiopatie. Il servizio è rivolto in via specifica alle donne in età fertile nella fascia di età dai 30 ai 50 anni. "Il centro - spiegano i promotori dell'iniziativa - sarà gestito da medici e infermiere donne per garantire sensibilità, capacità di ascolto, riservatezza nell'esecuzione di esami e procedure che implichino la nudità del torace".

L'idea, lanciata dal direttore sanitario del Mauriziano, Maria Carmen Azzolina, è stata sostenuta dal direttore generale, Maurizio Dell'Acqua.

"Le malattie cardiovascolari - informano dal Mauriziano - sono la causa numero uno di mortalità nella donna ma sono a tutt'oggi sottovalutate, in particolare nella donna in età fertile. In questa fascia d'età, infatti, i fattori di rischio spesso non sono adeguatamente trattati per via della convinzione, errata, che durante il periodo fertile la donna sia protetta dagli estrogeni. L'aumentata prevalenza del fumo e di fattori di rischio non tradizionali, quali le terapie ormonali, lo stress, la depressione, la sedentarietà, l'inquinamento, ha abbassato notevolmente l'età della prima manifestazione della cardiopatia ischemica. Oltre all'arterosclerosi e alla trombosi, nelle donne sta aumentando l'incidenza delle dissezioni coronariche come causa di cardiopatia ischemica". "A questo - sottolinea l'ospedale - si aggiunge che le giovani donne spesso non sono adeguatamente ascoltate dai colleghi maschi e, non da ultimo, preferirebbero cardiologhe donne per effettuare esami che implichino la nudità del torace, come l'Ecg, l'ecocardiogramma e le procedure interventistiche".

A partire dal 29 maggio, ogni ultimo lunedì del mese, le donne dai 30 ai 50 anni potranno, con l'impegnativa del medico curante, sottoporsi a una prima visita cardiologica più EcoCardioDoppler negli ambulatori di cardiologia dell'ospedale Mauriziano (diretta dal dottor Giuseppe Musumeci) ed essere seguite da specialiste donne. La parte clinica ed ecocardiografica sarà gestita da Barbara Mabritto e quella interventistica da Tiziana Claudia Aranzulla, responsabili del Progetto. (ANSA).