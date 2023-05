Alessandria, 'Non una di meno' occupa ex sede circoscrizione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 MAG - E' stata occupata la scorsa notte dalle attiviste di 'Non una di meno' ad Alessandria la ex sede della Circoscrizione nord, nel quartiere Orti.

L'iniziativa, che nelle intenzioni del collettivo farà rinascere la Casa delle Donne Transfemminista Queer (Tfq), arriva a quasi dieci mesi dello sgombero dell'ex asilo Monserrato.

"Per decenni - è il post Facebook di 'Non una di Meno' - la Nord è stata di proprietà pubblica. Poi il Comune ha deciso di rivenderla all'Upo per il progetto del nuovo campus. A quanto ci risulta ne sarebbe però previsto l'abbattimento". Rivolgendosi al sindaco Giorgio Abonante (Pd) e all'assessore Giorgio Laguzzi, le attiviste scrivono che "possono decidere di voltarsi dall'altra parte, aspettando il Rettore dia l'ordine di sgombero, oppure assumersi la responsabilità di non aver rispettato gli impegni presi ed essere mediatori per discutere della stabilizzazione della Casa".

"Il buonsenso e il dialogo - scrive ancora Non una di meno - non hanno portato da nessuna parte. Le parole e le promesse del sindaco, che ad aprile si era fatto paladino della difesa della Casa durante la campagna elettorale e che poi ad agosto aveva ribadito il suo impegno, sono finite nel vuoto. La così tanto declamata svolta ecologista e femminista del Partito Democratico di Elly Schlein si dimostra l'ennesimo travestimento illusorio di un partito che continua ad avere come unica priorità solo ed esclusivamente la propria sopravvivenza". (ANSA).