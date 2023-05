Piemonte miele, 5 regole per salvare le api e la biodiversità

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Piemonte miele, la più grande cooperativa di raccolta e vendita del miele in Italia lancia il 'Pentangono per le api', cinque consigli utili per la salvaguardia del prezioso insetto impollinatore a rischio di estinzione. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i consumatori su un aspetto talvolta sottovalutato ma fondamentale: l'importanza delle analisi dei prodotti apistici per garantirne la qualità ma anche per determinare e salvaguardare lo stato di salute delle api e dell'ambiente in cui queste raccolgono e lavorano nettare, melata e polline.

Le api, e gli impollinatori in genere - ricorda la cooperativa - hanno un ruolo fondamentale per la biodiversità: da loro dipende, per la riproduzione, l'87.5% delle piante a livello mondiale, così come il 70% delle colture agrarie rilevanti. Un dato che, se messo a confronto con il rischio di estinzione degli insetti pronubi, che arriva a toccare il 40% delle specie oggi esistenti, non può che destare preoccupazione".

Ecco dunque i 5 consigli di Piemonte miele. Utilizzare il miele inserendolo nella dieta, a beneficio della salute, dell'apicoltura locale e delle api stesse; avere fiori amici delle api come tulipani, lavanda e girasoli; rispettare la biodiversità attraverso scelte consapevoli acquistando prodotti stagionali e locali; informare e informarsi sull'apicoltura e la biodiversività coinvolgendo amici e conoscenti; infine, scegliere la qualità facendo attenzione all'etichetta e acquistando solo miele di una filiera "che crede nell'importanza delle analisi, dell'ambiente e dell'apicoltura italiana".

Grazie alle analisi fisico-chimiche, la cooperativa Piemonte miele è in grado infatti di monitorare un campione di oltre 45 apicoltori in diverse regioni d'Italia, per un totale di circa 40.000 alveari e oltre 13.000 quintali di miele conferiti nel 2022. (ANSA).