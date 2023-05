Concerto dalle 4 all'alba al Castello di Miradolo

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Vedere arrivare l'alba, sdraiati su un prato circondato da alberi, riscaldati da una coperta portata da casa, ascoltando musica suonata dal vivo: è quanto propone l'inedita rilettura di 'Music for 18 musicians' di Steve Reich proposta domenica 25 giugno, dalle 4 del mattino, nel parco del Castello di Miradolo, nel torinese. Il Concerto d'Estate è il tradizionale appuntamento organizzato dal 2010 dalla Fondazione Cosso e dal progetto artistico Avant-dernière pensée. La performance vuole dialogare con il grande spazio aperto del prato centrale del Parco del Castello, con il cielo, che dall'oscurità della notte si apre alla luce dell'alba, e con il pubblico che attraverso le cuffie silent system luminose può creare delle 'stanze d'ascolto' e concentrarsi sullo sviluppo della partitura.

Il brano di Reich è un 'opera minimalista e come tale ripete all'infinito un'idea musicale variandola, occasione perfetta per 'ascoltare' in contemporanea le variazioni della natura intorno.

Mentre i vari strumenti, il pianoforte, la marimba e il toy piano, il violino, il violoncello, insieme alla voce, sparsi nel grande prato, creano l'impianto della composizione. Grazie a un sistema complesso di sovra incisioni e di loop e alla particolare natura ripetitiva del brano, i cinque esecutori compongono tutte le 18 linee originarie: il pubblico può ascoltarle sia nell'atto della loro esecuzione, sia nella loro registrazione e riproduzione. Non ci sono sedie e il pubblico è invitato a portare un plaid da casa. Al termine del concerto, una guida all'ascolto curata da Roberto Galimberti, ideatore del progetto artistico. (ANSA).