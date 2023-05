Candelo entra nella rete dei Mercati della Terra Slow Food

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Nel ricetto di Candelo (Biella) nasce un nuovo Mercato della Terra di Slow Food'. Il debutto sarà domenica 4 giugno, dalle 10 alle 18; l'appuntamento si ripeterà la prima domenica di ogni mese. I produttori avranno le loro bancarelle nelle rue del borgo fortificato, sorto tra la fine del 13esimo e l'inizio del 14esimo secolo a scopo difensivo.

La presenza a Candelo di un mercato contadino, in verità, non è una novità: viene organizzato da una ventina d'anni, grazie all'intuizione dell'amministrazione comunale, e da qualche tempo è curato dalla Condotta Slow Food Biella. Ora entra nella rete dei Mercati della Terra di Slow Food.

Un passaggio che "segna un momento di transizione importante - spiega Roberto Costella, presidente Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta - Per alcuni anni l'organizzazione del mercato agricolo di Candelo ha accompagnato i produttori ad avvicinarsi alle linee guida del Mercato del Terra di Slow Food: senza escludere nessuno, si sono approfondite tecniche colturali sostenibili, la necessità di rispettare l'ambiente in cui viviamo e la tutela della biodiversità agroalimentare andando a valorizzare varietà vegetali e razze locali. Il mercato - prosegue Costella - riunisce ora un gruppo di produttori forte e coeso impegnato a fare educazione attraverso il gesto quotidiano di fare la spesa, un gesto concreto per contrastare problemi estremamente attuali e di enorme portata come la crisi climatica".

I produttori coinvolti nel Mercato della Terra sono una trentina: parteciperanno a rotazione una ventina di loro, a seconda della stagionalità e della disponibilità dei prodotti.

Il Mercato della Terra di Candelo nasce il sostegno di FedEx. (ANSA).