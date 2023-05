Maltempo, in Piemonte torna l'allerta arancione

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Torna l'allerta arancione in una parte del Piemonte, la stessa toccata dal maltempo più intenso nello scorso fine settimana. Sono in arrivo, dal pomeriggio odierno, "rovesci e temporali, in estensione dai settori alpini al resto della regione, localmente molto forti e persistenti a ridosso della fascia pedemontana nordoccidentale e pianure adiacenti". informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

In allerta arancione, con il rischio di frane, allagamenti e fulmini le valli torinesi Orco, Lanzo, Susa, Sangone, Chisone, Pellice, nel Torinese, e la valle Po nel Cuneese. Per il resto della regione l'allerta è gialla, tranne che nel nord, il bacino del Toce, e nella provincia di Alessandria, per cui non sono previste criticità di alcun tipo.

Numerose le iniziative all'aperto annullate o rinviate a causa del maltempo, anche nel prossimo fine settimana.

L'allerta vale per le prossime 36 ore, un miglioramento del meteo è atteso nel pomeriggio di domani. (ANSA).