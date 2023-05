Da Alessandria a Faenza il Pane della Pace fatto in carcere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 MAG - Partirà da Alessandria, domani 25 maggio, per Faenza (Ravenna) un furgone con una rappresentanza della cooperativa sociale Pausa Cafè e dell'Orchestra internazionale per la pace dei bambini e dei ragazzi Pequeñas Huellas, per distribuire a 300 famiglie alluvionate il pane prodotto nel Panificio Sociale della Casa di reclusione di San Michele con la farina proveniente dall'Ucraina. La distribuzione sarà attraverso un passaggio a staffetta di volontari del Circolo I Fiori, diventato un punto di raccolta di beni necessari.

Anche in questa occasione Pausa Cafè mette in atto un'azione solidale, utilizzando farina e pane che stanno alla base del progetto 'Bread for Peace' promosso con Nova Coop e nato per sostenere e rafforzare la capacità produttiva degli agricoltori ucraini di piccola scala della regione di Leopoli. Nel carcere di Alessandria sono state inserite 4 nuove persone nella linea di produzione di panificati, in affiancamento alle altrettante già presenti. (ANSA).