In Piemonte nel 2023/2024 ci saranno 54.436 i docenti

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Per il prossimo anno scolastico le scuole piemontesi avranno a disposizione 54.436 docenti, di cui 46.598 delle in posti comuni (43.252) e in posti posti di potenziamento comuni (3.346) e 7.838 per il sostegno (7.422) e il potenziamento di sostegno (416), con un aumento di questi ultimo di 571 unità. Questi i numeri del contingente assegnato all'Ufficio Scolastico Regionale secondo i dati del Sistema Informativo del ministero dell'Istruzione e del Merito. Inoltre, la rete scolastica delle scuole statali del I e del II ciclo del Piemonte sarà costituita da 539 istituzioni scolastiche, una in meno rispetto al precedente anno scolastico, con 499.722 alunni, dei quali 19.609 con disabilità.

Nel complesso il numero degli studenti è calato dello 0,98%, mentre se si prende in considerazione solo quello degli allievi con disabilità si trova un aumento dell'8,88%. A fronte di una riduzione dei frequentatori, anche le classi hanno subìto una lieve variazione, -0,11%, passando da 25.571 a 25.544, con una diminuzione però inferiore rispetto al decremento percentuale degli alunni. "La stabilità delle risorse di personale assegnato alle scuole, da un lato e il decremento della popolazione scolastica, dall'altro - sottolinea una nota dell'Usr -, con la conseguente diminuzione del numero medio di alunni per classe, dovrebbe ulteriormente sostenere e favorire i processi di inclusione e di apprendimento, creando le migliori condizioni per una didattica personalizzata, rispondente alle diverse necessità degli alunni". (ANSA).