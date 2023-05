Lo Russo, per il maltempo situazione critica ma sotto controllo

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "La situazione nella città è critica ma sotto controllo e in costante monitoraggio. In particolare monitoriamo i 4 assi fluviali principali, Sangone, Dora, Po e Stura, e ci sono monitoraggi anche visivi nei tratti collinari. Dipenderà moltissimo dalla dinamica dell'evento meteorologico, che al momento non desta particolare allarme. Se ci sarà l'esigenza di prendere particolari provvedimenti a salvaguardia e per l'incolumità delle persone lo faremo e siamo certi che il senso di responsabilità dei torinesi so che non verrà meno. Chiedo pazienza e collaborazione e sono convinto che come sempre la città risponderà al meglio". A fare il punto sulla situazione maltempo a Torino, il sindaco Stefano Lo Russo che questo pomeriggio si è recato insieme all'assessore Francesco Tresso al Centro Municipale della Protezione civile.

"Le previsioni di Arpa Piemonte non danno fenomeni in aumento nelle valli tributarie dei fiumi torinesi tali da destare allarme", sottolinea il sindaco ribadendo che "la priorità assoluta è quella di garantire la sicurezza delle persone". E a questo proposito annuncia l'intenzione di implementare il monitoraggio idrogeologico "anche utilizzando la rete di telecamere, attuali e in arrivo, che possono quindi aggiungere alla funzione di presidio di sicurezza quella di controllo della situazione di fiumi e ponti durante le emergenze". (ANSA).