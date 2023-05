Homeless Book al Salone dall'Emilia, 'Forza Romagna'

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - #ForzaRomagna. È questo il cartello esposto dalla casa editrice Homeless Book di Faenza, ospite dello stand Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione nell'Oval. La realtà libraria sarebbe dovuta arrivare mercoledì per partecipare alla 35/a edizione del Salone del Libro, ma il disastro dell'alluvione in Emilia Romagna ha reso incerta la loro presenza a Torino fino all'ultimo.

"La situazione - racconta Tommaso Minardi di Homeless Book- è drammatica, siamo stati fortunati. Personalmente sono arrivato da Riolo Terme verso Imola e si poteva passare, ma molti nostri colleghi non sono potuti partire. Noi stessi siamo stati comunque indecisi fino all'ultimo se partire o no, sono stati gli stessi colleghi a spingerci a partire".

La sede della loro casa editrice non ha subito danni. "Siamo stati fortunati. La nostra sede è a Faenza, l'acqua è arrivata molto vicina, ma si trova nelle zone fortunate che non sono state toccate dall'acqua, infatti i nostri libri sono qui". Un disastro annunciato? "Non a questi livelli, non penso fosse possibile immaginarlo. Oggi ha ricominciato a piovere, ma anche quando ha smesso, l'acqua ha continuato ad allagare la pianura e le città. Penso che ci siano stati tutti gli allarmi, ma non penso fosse umanamente possibile immaginare una cosa del genere". Resteranno allo stand fino a lunedì 22 maggio, poi il rientro a casa. "Prima di tutto andremo a dare una mano, al momento non abbiamo altri pensieri". (ANSA).